Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti sorridono: finalmente un po’ di serenità dopo giorni tesi. Oggi puoi affrontare un chiarimento o prendere una decisione importante. In amore torna la leggerezza, e qualcuno ti guarda con occhi nuovi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), sei magnetico e deciso: chi ti conosce sa che non si discute con te quando hai un’idea in testa! Ma attenzione a non spaventare chi ti vuole bene con troppa intensità. Una proposta lavorativa va valutata con calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’entusiasmo è alle stelle! Oggi potresti ricevere una buona notizia o un invito piacevole. In amore, serve chiarezza: se qualcosa non funziona, parlane. Le emozioni si risvegliano nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai bisogno di silenzio e di concretezza. Ti sei stancato di chi parla troppo e fa poco. In amore, una piccola incomprensione può essere risolta con una carezza. Sul lavoro, arrivano segnali positivi ma serve pazienza. La mente corre veloce, forse troppo. Ti senti pieno di idee, ma non tutte sono realizzabili subito. Non cercare risposte immediate, lascia che il tempo faccia chiarezza. Amori altalenanti, ma passionali: e se tornasse qualcuno dal passato?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), la tua mente oggi è un turbine di idee: c’è voglia di cambiamento, ma anche un po’ di stanchezza. Non prendere decisioni impulsive. In amore, serve chiarezza: potresti essere attratto da qualcuno di molto diverso da te.

PESCI

Cari Pesci, giornata sognante ma un po’ dispersiva. Ti senti ispirato, ma poco concentrato. In amore torna il romanticismo, ma attenzione a non idealizzare troppo chi hai davanti. La sera porta una dolce sorpresa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le stelle ti sorridono: finalmente un po’ di serenità dopo giorni tesi. a mente corre veloce, forse troppo. Ti senti pieno di idee, ma non tutte sono realizzabili subito. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 OTTOBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca