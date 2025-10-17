Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata di recupero! Dopo qualche tensione recente, finalmente senti che le cose si muovono nella direzione giusta. Hai voglia di parlare, di agire, di chiarire: fallo, ma con calma. Chi ti è vicino apprezza la tua energia, ma non il tuo fuoco eccessivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), serve pazienza. Qualcuno ti provoca o ti mette alla prova, ma tu non devi cadere nella trappola. C’è un progetto importante che va consolidato, e la tua forza sarà proprio la costanza. In amore, le parole contano più dei gesti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo. Ti senti pieno di idee, ma non tutte sono realizzabili subito. Non cercare risposte immediate, lascia che il tempo faccia chiarezza. Amori altalenanti, ma passionali: e se tornasse qualcuno dal passato?

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, la Luna ti protegge, ma anche ti confonde. È una giornata di forti emozioni: potresti oscillare tra entusiasmo e malinconia. In amore qualcosa si muove, anche se non sai bene in che direzione. Fidati del tuo intuito.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), sei un vulcano di energia! Il lavoro ti assorbe, ma finalmente ottieni riconoscimenti. Chi ti ha sottovalutato dovrà ricredersi. In amore, torna la passione, ma attenzione ai toni troppo decisi: a volte, basta uno sguardo per capirsi.

oroscopo paolo fox oggi

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata riflessiva. Ti rendi conto che non tutto può essere controllato, e questo ti mette un po’ in crisi. Ma proprio lì, nel caos, nascono le soluzioni migliori. Una telefonata o un messaggio porterà chiarezza in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata riflessiva. Ti rendi conto che non tutto può essere controllato, e questo ti mette un po’ in crisi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 13-19 OTTOBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca