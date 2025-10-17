Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata di recupero! Dopo qualche tensione recente, finalmente senti che le cose si muovono nella direzione giusta. Hai voglia di parlare, di agire, di chiarire: fallo, ma con calma. Chi ti è vicino apprezza la tua energia, ma non il tuo fuoco eccessivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), serve pazienza. Qualcuno ti provoca o ti mette alla prova, ma tu non devi cadere nella trappola. C’è un progetto importante che va consolidato, e la tua forza sarà proprio la costanza. In amore, le parole contano più dei gesti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo. Ti senti pieno di idee, ma non tutte sono realizzabili subito. Non cercare risposte immediate, lascia che il tempo faccia chiarezza. Amori altalenanti, ma passionali: e se tornasse qualcuno dal passato?

CANCRO

Cari Cancro, la Luna ti protegge, ma anche ti confonde. È una giornata di forti emozioni: potresti oscillare tra entusiasmo e malinconia. In amore qualcosa si muove, anche se non sai bene in che direzione. Fidati del tuo intuito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 ottobre 2025), sei un vulcano di energia! Il lavoro ti assorbe, ma finalmente ottieni riconoscimenti. Chi ti ha sottovalutato dovrà ricredersi. In amore, torna la passione, ma attenzione ai toni troppo decisi: a volte, basta uno sguardo per capirsi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata riflessiva. Ti rendi conto che non tutto può essere controllato, e questo ti mette un po’ in crisi. Ma proprio lì, nel caos, nascono le soluzioni migliori. Una telefonata o un messaggio porterà chiarezza in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata riflessiva. Ti rendi conto che non tutto può essere controllato, e questo ti mette un po’ in crisi.