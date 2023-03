Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 17 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore può diventare protagonista della vostra vita entro la fine del mese. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento. Siete stanchi della solita routine e non vi sentite adeguatamente valorizzati e apprezzati. Iniziate a guardarvi intorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 marzo 2023), la giornata è ottima per vivere al massimo i sentimenti grazie alla luna, Giove e Mercurio favorevoli. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo intoppo ma entro la fine del mese tutto si può sbloccare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna è favorevole in amore quindi i rapporti che sono rimasti bloccati potranno avere nuove possibilità. Sul lavoro attenzione a non cadere nella solita routine. Rischiate di perdere qualità e dinamismo, oltre a commettere errori. Meglio essere sempre lucidi e stimolati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stanno per arrivare nuove giornate conflittuali in amore ma intaccheranno solo le coppie che hanno già vissuto una crisi. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere. Mantenete la calma. Il meglio deve arrivare. Se ci sono stati litigi o discussioni con colleghi e superiori, parlatevi e chiarite.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 marzo 2023), sono in arrivo giornate di recupero in amore con un picco di emozioni sabato. Sul lavoro arriva una bella proposta. Valutate con calma e analizzate pro e contro prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, che belle queste stelle per l’amore. Ottime opportunità sia per chi è single che per chi ha una relazione da tanto tempo. Dal punto di vista finanziario non esagerate con le spese. Ultimamente avete avuto molte uscite e ora il portafogli piange. Risparmiate e contenetevi. Soprattutto se avete famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornate ottime e piene di emozioni in amore, sul lavoro arrivano interessanti proposte.