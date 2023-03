Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 17 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 marzo 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una grande voglia di fare cose e condividere momenti d’amore anche se non sapete bene come. Sul lavoro arrivano belle novità entro domenica. Potete conquistare l’anima gemella e se c’è una persona che vi piace dovete buttarvi perché ci sono ottime chance di successo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 marzo 2023), la luna è favorevole e aiuta in amore soprattutto i single che hanno già qualcuno che gli piace. Sul lavoro aspettatevi una bella risposta.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore attenzione a cosa dite perché sarebbe meglio tacere il più possibile. Attenzione se avete a che fare con Gemelli o Pesci. Sul lavoro dovete stare attenti alle persone che vi circondano. Qualcuno potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

CANCRO

Cari Cancro, la luna è dissonante quindi attenzione, soprattutto nelle ore pomeridiane. Se a lavoro state vivendo un momento critico, non fate azzardi. Potrebbero esserci polemiche con qualcuno del Capricorno. E quelli non sono facili, con la loro testardaggine.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 17 marzo 2023), c’è un po’ di tensione d’amore nell’aria ma cercate di allontanare tutte le preoccupazioni. Sono tante, invece, le novità lavorative che stanno arrivando. Fatevi trovare pronti e accoglietele con il giusto entusiasmo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore arriva un bel recupero, soprattutto nel pomeriggio. Chi ha intenzione di cambiare il proprio lavoro può farlo mantenendo sempre una certa calma. Guardatevi attorno e preparatevi a cogliere le giuste occasioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: inizia una fase di grande recupero in amore, approfittatene.