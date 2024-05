Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 maggio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana di metà maggio che state vivendo vi riporterà un po’ di energie extra. Benedette, visto quello che avete vissuto. Chi ha vissuto una crisi d’amore infatti non è più contento di un certo rapporto ed è probabile che entro la fine del mese di maggio voglia chiudere la faccenda una volta per tutte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 maggio 2024), in queste ore – nonostante il recente weekend – siete molto stanchi, non riuscirete a fare tutto quello che desiderate, lasciate spazio anche al relax, meglio se con la persona che amate. Chi è single da tempo, nel corso delle prossime ore potrà muoversi perché aiutato dalle stelle.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore nel corso di queste ore di maggio 2024 vive un momento delicato e persino le coppie più forti e stabili hanno avuto un periodo di distacco nel recente passato. Le stelle durante questa settimana vi daranno grande forza e un pizzico di serenità in più per affrontare le situazioni.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una bella settimana di primavera con tanta voglia di amare, alcuni di voi potrebbero iniziare un grande progetto sentimentale importante e serio. Chi ha la fortuna di avere al suo fianco il partner giusto può verificare la tenuta di un amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete discutere per il vostro ruolo in un’azienda o per una questione contrattuale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 maggio 2024), vi attende una settimana all’insegna della Luna in aspetto positivo; anche il sole sta per tornare favorevole al vostro segno con solo qualche incertezza di tipo economico che potrebbe ritardare un grande progetto d’amore.

VERGINE

Cari Vergine, durante questa settimana di maggio dovrete riflettere sulle cose da fare: Venere comincia un transito favorevole nel vostro segno e porta novità positive e un po’ di provvidenziale tranquillità. Avete grandi progetti in mente ma intorno a voi ci sono persone che non supportano tutte le vostre idee.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la settimana che parte oggi vi riporterà un po’ di energie extra.