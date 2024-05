Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, continuerà il tuo recupero, lento ma graduale, soprattutto a livello fisico. Un recupero che avrà il suo culmine nei mesi successivi, quando anche Giove sarà nuovamente favorevole.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avrai il Sole, Giove e Venere nel tuo segno, la Luna nell’amico Cancro: sarai seducente e persuasivo come pochi. Dovresti approfittare di questa capacità di convincere e sedurre gli altri, soprattutto in amore…

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle favoriranno in particolare modo i nati del segno impegnati in un acquisto di un certo peso, in una compravendita importante, in una trattativa immobiliare. Se hai in mente di comprare o vendere un immobile, dovresti cominciare a guardarti intorno.

Cancro

Cari Cancro, la Luna approderà nel tuo spazio zodiacale e ci resterà per tutto il weekend. Chi è innamorato dovrebbe sfruttare al meglio la sua presenza per viver emozioni speciali. Perché non organizzi una cena romantica a lume di candela?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 maggio 2024), le stelle ti incoraggeranno a fermarti, riflettere sul da farsi e fare un bilancio della tua situazione attuale. Se sul fronte lavorativo potrai già metterti in gioco con successo, in amore ti converrà pazientare e non azzardare scelte precipitose fino alla fine di maggio.

Vergine

Cari Vergine, ci saranno Venere, Sole, Giove e Luna in ottimo aspetto. Si prospettano 48 ore molto intriganti dal punto di vista dell’amore, degli affetti e delle amicizie. Stacca la spina dai problemi pratici e goditi un po’ di relax.

Bilancia

Cari Bilancia, inizierà un fine settimana un po’ altalenante. La Luna in dissonanza potrebbe riportare vecchie polemiche, confusioni o tensioni che credevi aver superato. L’importante sarà non lasciarsi assorbire dalla negatività: si tratta di una nuvola passeggera.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle potrebbero riservarti un’occasione d’oro. Nel corso della giornata potresti ricevere una proposta dall’estero del tutto inaspettata. Prenditi tutto il tempo necessario, prima di rispondere.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo favorirà in particolare modo il lavoro, i progetti e le nuove iniziative. A trarne beneficio saranno i liberi professionisti, i Sagittario più intraprendenti e reattivi. Meglio stringere i tempi e concludere ogni buon affare entro la fine di maggio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una Luna pericolosa a darti qualche cruccio in più. Nel corso della giornata potrebbe saltare fuori un concorrente che si dimostrerà fin da subito molto agguerrito. Sii prudente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 maggio 2024), sarà un buon giorno per dedicarsi alla ricerca di un nuovo impiego. Se hai voglia di cambiamenti, di nuovi stimoli, dovresti cominciare a spedire il curriculum in giro. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare opportunità impensabili…

Pesci

Cari Pesci, più di uno di voi si scoprirà innamorato… Non potrebbe essere altrimenti con un cielo dl genere, che cospira per portare l’amore nelle vite dei Pesci, anche in quelle di chi si ostinava a restare single.