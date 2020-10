Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 16 ottobre 2020 – si prevede un periodo di recupero in amore per le coppie che hanno avuto ultimamente litigi e discussioni. Per fortuna ritrovate serenità e tutto si sistema. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere cauti. Un passo alla volta e calma, soprattutto se dovete prendere delle decisioni importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 ottobre 2020), giornata favorevole in amore, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Non rimandate nulla a domenica, soprattutto se avete problemi in corso che potete risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, novità importanti in arrivo. Tenete le antenne dritte e fatevi trovare pronti: occasioni da prendere al volo.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox giornata positiva anche grazie alla Luna che sarà favorevole: dal 28 le cose miglioreranno ancora di più, per cui fatevi trovare pronti e siate fiduciosi. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete poco valorizzati, ma non temete: presto ci saranno novità importanti. Potrete così dimostrare a tutti le vostre capacità.

CANCRO

Cari Cancro, giornata all’insegna del nervosismo. Facilmente potreste perdere la pazienza, per cui meglio mantenere la calma. Se ci riuscite. Anche sul fronte del lavoro, è possibile qualche contrasto. Cercate di evitare le polemiche, soprattutto con colleghi e superiori!

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 16 ottobre 2020), tornerà il sereno in amore, dopo un periodo complesso, soprattutto se frequentate una persona nata sotto il segno della Bilancia. Le coppie in crisi dovranno fare una scelta: trovare un accordo o lasciarsi per sempre. Sul fronte del lavoro, avrete qualche problema economico da gestire al meglio. Ultimamente avete avuto spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, oggi si prevede per voi una giornata davvero positiva in amore, soprattutto per chi è single. Presto potreste fare incontri speciali: conoscenze da approfondire perché potranno trasformarsi in qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo avete sicuramente più stabilità e tranquillità. Ed è sempre una gran cosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime giornate per l’amore. Serenità sul lavoro dove regna la stabilità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 16 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 ottobre 2020