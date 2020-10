Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 16 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 16 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 16 ottobre – la Luna nel segno sarà un’ottima protezione per il vostro segno. Se avete voglia di buttarvi a capofitto in una storia d’amore, questo è il momento giusto. Conoscenze nate da poco potranno dare grandi frutti. Per quanto riguarda il lavoro, da tempo state cercando di cambiare qualcosa: le soluzioni sono dietro l’angolo. Aprite gli occhi e cogliete le occasioni al volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 16 ottobre 2020 – sarà una giornata molto positiva per i sentimenti. Preparatevi a un weekend di passione, sabato e domenica infatti la Luna sarà nel vostro segno: ottima notizia per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, alla fine dell’anno alcuni equilibri precari potrebbero vacillare. Fatevi trovare pronti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – 16 ottobre 2020 – sono previste discussioni anche pesanti in amore. Cercate di evitarle e trovare un accordo. Per quanto riguarda il lavoro, quella di domani sarà una giornata importante. Non siate incerti e frettolosi, le cose infatti vanno fatte e valutate con calma, altrimenti poi potreste commettere errori di cui vi pentireste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – 16 ottobre 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna sarà dissonante, per cui preparatevi a tensioni e dibattiti. Possibile qualche problemino in amore, ma tutto si risolverà. Basta avere pazienza ed essere sicuri di voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, è favorito chi lavora a contatto con il pubblico. Cercate di non innervosirvi inutilmente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – venerdì 16 ottobre 2020 -, a novembre una conoscenza partita in sordina potrà diventare importante, non prendetela sotto gamba. Potrebbe infatti nascere qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un po’ stanchi e indecisi. Capite bene cosa volete.

PESCI

Cari Pesci, oggi l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e cercate di non essere frettolosi. Tante spese in arrivo, provate a risparmiare. Altrimenti finireste per trovarvi in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: giornate importanti per i sentimenti. Il clou sabato e domenica. Bene anche il lavoro.

