Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 15 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti essere chiamato a mediare tra due posizioni opposte. Sei bravo a trovare equilibrio, ma non sacrificare i tuoi bisogni. In amore, c’è voglia di leggerezza e complicità. Mercurio ti sostiene, e questo significa parole giuste al momento giusto. Oggi puoi convincere, spiegare, persino conquistare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 agosto 2025), giornata intensa: puoi ottenere molto, ma a patto di non lasciarti trascinare da emozioni troppo forti. In amore, potresti vivere un momento di passione improvvisa. Sul lavoro, c’è una sfida che ti accende.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un po’ di nervosismo potrebbe farsi sentire, soprattutto se le cose non vanno veloci come vorresti. In amore, la sincerità è la chiave. Sul lavoro, meglio rimandare decisioni affrettate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, puoi gettare basi solide per il futuro. In amore, una persona potrebbe sorprenderti con un gesto concreto. Sul lavoro, il tuo impegno sarà riconosciuto, anche se non subito. Senti che qualcosa sta cambiando in te. C’è più voglia di metterti in gioco e meno pazienza per le situazioni che ti rallentano. In amore, se c’è stata una discussione, puoi chiarire. Sul lavoro non tutto procede liscio, ma la tua energia è la tua arma segreta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 agosto 2025), sei pronto a rompere gli schemi: oggi una novità può scombinare i tuoi piani, ma in senso positivo. In amore, c’è spazio per nuove conoscenze o per ravvivare un rapporto.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è dalla tua parte. Oggi ti senti ispirato, pronto a dire e fare le cose giuste. In amore, la giornata è perfetta per un incontro speciale o per chiarire una questione. Sul lavoro, segui l’istinto: ti guiderà bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata è perfetta per un incontro speciale o per chiarire una questione. Sul lavoro, segui l’istinto: ti guiderà bene.