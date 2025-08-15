Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 15 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, senti che qualcosa sta cambiando in te. C’è più voglia di metterti in gioco e meno pazienza per le situazioni che ti rallentano. In amore, se c’è stata una discussione, puoi chiarire. Sul lavoro non tutto procede liscio, ma la tua energia è la tua arma segreta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 agosto 2025), ci sono belle opportunità in arrivo, ma è meglio non forzare le cose. In amore, se sei single, potresti ricevere un messaggio inaspettato. Chi vive una storia importante ritroverà complicità.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio ti sostiene, e questo significa parole giuste al momento giusto. Oggi puoi convincere, spiegare, persino conquistare. Attenzione però a non strafare: una parola di troppo potrebbe essere fraintesa.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento di capire cosa vuoi davvero. In amore, la giornata porta emozioni intense e, per qualcuno, una decisione importante. Sul lavoro, cerca di evitare lo stress inutile: concentrati sulle priorità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 agosto 2025), la giornata inizia con qualche tensione, ma tu sei il Leone: recuperi in fretta. In amore, puoi sorprendere il partner con un gesto inatteso. Sul lavoro, una nuova idea può aprire porte interessanti, ma serve pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, non sottovalutare l’energia che ti circonda oggi. Anche se c’è qualche preoccupazione, la tua capacità organizzativa ti permetterà di trasformare un problema in un vantaggio. In amore, torna il desiderio di parlare e chiarire.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: è il momento di capire cosa vuoi davvero. In amore, la giornata porta emozioni intense e, per qualcuno, una decisione importante.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca