Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 12 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle coppie di lunga data si può ritrovare un buon accordo ma solo a patto che uno dei due ammetta i propri errori. Ragionate a mente fredda. Per quanto riguarda il lavoro, nella giornata di oggi – 12 novembre – sarà possibile recuperare un accordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 novembre 2021), la situazione per i cuori solitari dopo un momento difficile potrebbe tornare favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete fare una richiesta pensateci bene, riceverete consigli questo nel corso del fine settimana.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nella sfera sentimentale evitate persone che sono state fonte di disagio negli ultimi giorni. Chi lavora part-time o a chiamata non riesce ad avere una buona visione del futuro. E’ tosta. Stringete i denti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è favorevole e Venere ha iniziato un transito che sarà duraturo nel vostro segno. Buone notizie in vista. Per quanto riguarda il lavoro, mettetevi in contatto con persone che possono aiutarvi a rialzarvi o ad andare avanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (12 novembre 2021), Mercurio contrario: alcune coppie stanno discutendo per motivi di soldi o per il lavoro di uno dei due. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che voi siate un pochino stanchi, dovreste riposare di più. Vi meritate un po’ di relax.

PESCI

Cari Pesci, tra oggi e domenica ci sarà qualcosa di più in questo cielo, emozioni che tornano alla ribalta. Per quanto riguarda il lavoro, i giovani non possono pretendere guadagni immediati. Non ora.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: fino a domenica previste emozioni nell’aria. Bene anche il lavoro.