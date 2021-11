Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie dall’amore. Finalmente si potranno affrontare i discorsi senza problemi e litigi. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore meglio essere prudenti e non strafare. Un passo alla volta. Con calma…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (12 novembre 2021), in amore la mattinata sarà sottoposta a stress, però rispetto agli ultimi due giorni andrà meglio non temete. Per quanto riguarda il lavoro, è molto importante in questi giorni evitare scontri. Contrasti inutili con colleghi che porterebbero solo noie.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna in queste ore è diventata contraria, nulla di grave ma dovete cercare di evitare polemiche fino alla giornata di domenica. Lavoro? Se vi invitano a fare qualcosa di nuovo, non dovete dire no, ma attenti a non strafare per almeno due-tre giorni.

CANCRO

Cari Cancro, nonostante Venere opposta, in questo fine settimana potreste risolvere delle incomprensioni nella sfera sentimentale che vi portate dietro da tempo. Capitolo lavoro: alcune rinunce sono pesate troppo… Giornata però nel complesso interessante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 novembre 2021), la Luna finalmente non è più contraria: vi attende un fine settimana positivo. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è giusto per mettersi in gioco: se avete progetti, potreste ricevere delle offerte.

VERGINE

Cari Vergine, nella sfera sentimentale probabilmente oggi – 12 novembre – sarà tutto negativo per colpa della Luna opposta. Per quanto riguarda il lavoro, pensate di non avere fatto abbastanza, emozioni strane per un venerdì da vivere con filosofia. Molta filosofia…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la Luna non è più contraria, belle giornate da godere. Sole.