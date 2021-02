Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l'oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 12 febbraio 2021 – sarà una giornata importante specialmente sul fronte sentimentale. Se siete single potete finalmente trovare l’anima gemella. Questo è un periodo decisamente favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, dovete iniziare a provare nuove strade, tuttavia restando cauti nelle decisioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 febbraio 2021), l’amore non è nella sua giornata migliore, questo venerdì è un po’ complicato e potrebbe condizionare i rapporti che da diverso tempo sono già in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, state gestendo tante mansioni, avete grandi responsabilità e tanta pressione addosso. Non fatevi prendere dall’ansia.

GEMELLI

Cari Gemelli, se la coppia non sta funzionando, forse è arrivato il momento di voltare pagina. Abbiate coraggio di ammetterlo. Un peccato anche perché le stelle sarebbero positive, ma poi ognuno è artefice del proprio destino. Capitolo lavoro: investimenti giusti, colpi di genio, intuizioni brillanti per chi ha una propria attività. Approfittatene.

CANCRO

Cari Cancro, negli ultimi giorni l’oroscopo è positivo anche per quel che riguarda i rapporti con gli altri. I nuovi incontri saranno favoriti dal 25 febbraio: tenete duro, manca pochissimo. Se siete single potete finalmente incontrare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non mettervi contro nessuno. C’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 12 febbraio 2021 -, nonostante fare nuove conoscenze sia molto importante, non vi sentite pronti. In questa fase infatti preferite stare per conto vostro. Per chi si è separato da poco è difficile trovare la voglia di rimettersi in gioco. Ci vorrà del tempo, ma siate fiduciosi. Per quanto riguarda il lavoro, ragionate bene: scelte importanti in vista.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi, l’amore torna ad essere interessante, attenzione però al weekend: porterà con sé qualche dubbio. Capitolo lavoro: sarete chiamati a riconsiderare la vostra situazione sul piano professionale. Capite da che parte state andando e se siete soddisfatti della vostra carriera.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: periodo favorevole per l’amore. Lavoro? Perché non tentare strade nuove?

