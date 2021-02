Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 12 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 12 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 12 febbraio – sarà una giornata molto positiva, d’altronde con Venere favorevole avrete la meglio in tutte le circostanze: ma evitate di fare polemiche o creare discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, quella di oggi sarà una giornata favorevole per portare avanti i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 12 febbraio 2021), la giornata sarà un po’ sottotono. Cercate di avere prudenza nei rapporti con i parenti e il partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile stare tranquilli. Tanti i pensieri che vi si arrovellano nella testa e le situazioni da risolvere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fine settimana potrebbe portare un po’ di problemi nei rapporti con gli altri: consiglio prudenza e pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività in proprio sarà decisamente un buon periodo per ottenere qualcosa in più. Occhio al weekend. Potrebbero esserci tensioni soprattutto con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la situazione sembra promettente per i sentimenti: le giornate di sabato e domenica saranno positive per l’amore. Vi piace uno o una dei Pesci… Per quanto riguarda il lavoro, vi aspettano un po’ di perturbazioni. Avete infatti tanti impegni e cose da portare a termine, e questo vi rende nervosi. Approfittate del weekend per rilassarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (12 febbraio), è arrivato il momento giusto per cambiare qualcosa nelle vostre relazioni, specie se incasinate. Capitolo lavoro: dovrete tenere sotto controllo i nervi, inutile perdere la testa e dare di matto. Rischiate di inimicarvi colleghi e superiori, e molti non aspettano altro che farvi fuori professionalmente.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è nel vostro segno: entro domenica troverete una bella serenità interiore. Cercate di mettere da parte le persone che possono farvi male. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete riuscire ad ottenere qualcosa in più. Potete portare avanti i vostri progetti e avanzare richieste con i superiori, Dimostrate le vostre qualità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la Luna è nel segno, serenità in arrivo.

