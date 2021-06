Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 11 giugno 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana porta ancora tensioni nelle coppie. Cercate di gestirle con calma e serenità. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore dovrete fare un passo indietro: soprattutto se ci sono state polemiche inutili. Evitate di stare sempre a discutere anche se significa a volte mordersi la lingua.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la giornata sarà positiva. State per vivere due giornate davvero favorevoli per l’amore, in particolare per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Capitolo lavoro: è un momento giusto per fare nuove scelte: Giove è in aspetto positivo. Avanti così. Ci vuole fiducia in primis in voi stessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è una giornata davvero positiva per il vostro segno, dopo due giorni complicati finalmente si può recuperare il terreno perso: sfruttate la giornata in amore. Per quanto riguarda il lavoro, in questo momento bisogna accontentarsi: Marte è in buon aspetto! Se avete un impiego tenetevelo stretto anche se non è il massimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi e fino alla giornata di domenica l’amore dovrà essere protetto, ci saranno difficoltà. Se possibile evitate litigi e discussioni con il partner. Nel lavoro se avete trascurato qualcosa riuscirete a risolvere le cose con calma e serenità. Basta volerlo. Attenzione a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, queste giornate sono promettenti per i nuovi incontri, chi è single da tempo può finalmente tornare a scendere in campo e fare conquiste. Lavoro? State vivendo un momento di energia, con Saturno in transito sarete più positivi e carichi. Potete valutare nuove proposte ma rifletteteci bene prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giornata positiva, la Luna sarà favorevole in amore nel fine settimana. Nel lavoro se avete sbagliato qualcosa negli ultimi mesi ora si recupererà. Mercurio contrario provoca qualche disagio di troppo. Tranquilli: le cose si sistemeranno presto. Basta avere un po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: bene amore e lavoro. Avanti così!

