Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 9 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – sabato 9 gennaio 2021 – sarà una giornata molto interessante: Mercurio vi aiuterà in questo vostro cammino sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete prendere una decisione molto complicata: tranquilli, non vi agitate. Cercate di mantenere la calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – sabato 9 gennaio 2021 -, prestate la giusta attenzione solo a chi ritenete davvero importante nella vostra vita. Non perdete tempo: le stelle sono dalla vostra parte anche in ambito finanziario.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra determinazione nelle prossime ore vi porterà a raggiungere i vostri scopi sia in amore sia sul lavoro. Attenzione però: cercate di non perdere mai la vostra ambizione. Vi servirà nel prossimo futuro quando le cose non andranno benissimo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo fine settimana di inizio gennaio avrete uno slancio in più per fare ciò che da sempre vi spaventa e non poco. Per quanto riguarda il lavoro, previsti piccoli problemi personali che però saranno risolti in modo semplice e definitivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – 9 gennaio 2021 -, la mattinata per voi sarà molto complicata, ma il pomeriggio sarà tranquillo e piacevole. Periodo molto interessante soprattutto per chi ha un’attività in proprio da gestire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, per voi durante la giornata di oggi – 9 gennaio 2021 – previsto qualche dissidio sopratutto nella seconda parte della mattinata. In ambito lavorativo Marte e Venere saranno finalmente favorevoli: potrebbe arrivarvi una chiamata molto interessante…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornata molto interessante per voi. Previste decisioni importanti sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4 – 10 GENNAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 9 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 9 gennaio 2021