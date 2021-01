Oroscopo Paolo Fox della settimana 4-10 gennaio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 gennaio 2021) di Paolo Fox? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, per voi sarà una settimana molto energica. Il mese di gennaio sarà un gran mese di recupero per voi nella speranza di avere vicino un partner che vi capisca e sostenga. A maggio poi…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, gennaio manifesterà la forza di un amore. Mese decisamente generoso per voi. Per quanto riguarda richieste di denaro meglio temporeggiare, non è ancora il momento. In certe relazioni si navigherà un po’ a vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, saranno tante le questioni da affrontare durante il mese di gennaio. Un mese ideale per tutte quelle coppie che vogliono avere un figlio…

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, fate attenzione ai fraintendimenti, soprattutto se con il partner ci sono delle complicazioni da tempo. Attenti alle richieste di convivenza. Usate la testa oltre al cuore…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 gennaio 2021), molti di voi potrebbero sentirsi discriminati all’inizio di questo 2021. Ci saranno delle opposizioni planetarie. Attenzione ai colpi bassi. Per chi si vuole davvero bene ci sarà il tanto agognato lieto fine.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, durante il mese di gennaio molti di voi vorranno fare chiarezza in tutti i rapporti. Attenzione però: dovrete dare spazio alle persone davvero meritevoli.

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo di gennaio regalerà energia, tanta energia. Coloro che sono usciti o stanno uscendo da una crisi avranno un’occasione. Situazione promettente in particolare dal 14 gennaio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la stanchezza di gennaio non sarà un tema dominante. Ci sarà del nervosismo a causa di una storia che non sembra decollare. Attenzione all’aspetto economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la prossima settimana bisognerà controllare la situazione sentimentale. La passionalità aumenterà e non poco. Per voi previsto però un cielo che potrebbe portare alcuni motivi di allentamento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale, non ci sono limiti se la relazione è valida. Buone occasioni in vista per tutto il 2021. Fatica nelle giornate del 18 e 19 gennaio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, chi cerca amori trasgressivi dovrà fare attenzione. Molta attenzione alle giornate del 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio.

PESCI

Cari Pesci, il mese di gennaio è il migliore per le coppie grazie a Giove attivo nel segno. Godetevi il momento e coglietene i frutti.

