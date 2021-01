Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ricordatevi che ognuno ha i suoi tempi: fermarsi a riflettere non è indice di debolezza. Per quanto riguarda il lavoro, lasciatevi ispirare da ciò che vi è intorno e concentratevi su di voi. Durante la giornata potrebbero arrivare delle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 gennaio 2021), durante la mattinata potrete trovare qualche difficoltà di comunicazione in particolare con il o la partner. Non temete: tutto si risolverà facilmente, basta volerlo. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione sarà simile: bisognerà risolvere qualche questione in sospeso ormai da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà un’ottima giornata per voi. Almeno la mattinata. Meno bene il pomeriggio che si preannuncia un po’ faticoso in alcuni aspetti. Chi ha avuto dei problemi sul lavoro finalmente potrà recuperare il terreno perso e rifarsi sotto.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – sabato 9 gennaio 2021 – non concentratevi troppo sugli amori effimeri di questi giorni. Riponete la vostra attenzione sul lavoro: ci sarà un gran bisogno di voi nelle prossime ore. Rimboccatevi le maniche e fatevi valere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (9 gennaio 2021), prevista qualche polemica nel vostro futuro: tutto troverà una soluzione molto semplice, ma certo qualche fastidio sarà inevitabile. Non prendetevela troppo. Per quanto riguarda il lavoro, oggi – sabato – non sbilanciatevi troppo. Usate la testa e il sangue freddo che avete.

VERGINE

Cari Vergine, la mattinata di oggi – sabato 9 gennaio 2021 – sarà positiva sia dal punto di vista lavorativo sia da quello sentimentale: cercate di sfruttare al meglio questa situazione, è difficile che si riproponga a breve… Cogliete l’attimo!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata per quanto riguarda lavoro e amore. Sfruttate la giornata al meglio. Chissà quando vi ricapiterà una giornata così…

