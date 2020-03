Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 7 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, è un venerdì che preannuncia un bellissimo week end per il vostro segno, da spendere in affettuosità e attenzioni nei confronti del partner. Avete bisogno di vivere qualche momento solo vostro, di estraniarvi dal resto del mondo e di allontanarvi dallo stress dei reciproci lavori. Respirate.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una bella giornata per l’amore. State recuperando dopo un periodo di maretta, siete più sicuri di quello che volete e non avete intenzione di metterlo più in discussione. Sul lavoro avete degli impegni abbastanza stringenti, non potete sottrarvi a certe responsabilità, ma la fatica vi verrà ripagata.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi (7 marzo) è una giornata in cui sarete molto passionali, vogliosi di concedervi dei momenti di intimità con il partner o con la persona che avete cominciato a frequentare da qualche tempo. Attenzione agli scontri con il Leone, soprattutto sul lavoro e soprattutto se riguardano questioni di poco conto.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una bella giornata per quanto riguarda l’amore, con chi è in coppia che si sveglierà con un rinnovato buonumore mentre i single avranno voglia di uscire e darsi al divertimento. Sul lavoro vi vengono fatte delle critiche senza motivo e questo vi infastidisce molto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi (7 marzo 2020) di Paolo Fox la giornata sarà particolarmente agitata e litigiosa. Cercate, dunque, di mantenere la calma, oppure potrebbero esserci conseguenze gravi per quanto riguarda la tenuta di un rapporto a cui tenete. Contenete la vostra agitazione.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vede una giornata positiva per i sentimenti, con i single che, se interessati a qualcuno, dovrebbero prendere l’iniziativa. Sul lavoro state portando avanti progetti molto importanti, rimanete concentrati e tutto andrà per il meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: Paolo Fox prevede una bella giornata per quanto riguarda l’amore, con chi è in coppia che si sveglierà con un rinnovato buonumore mentre i single avranno voglia di uscire e darsi al divertimento.

