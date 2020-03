Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 7 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, se avete dei problemi di coppia da risolvere è la giornata giusta per iniziare a provarci sul serio. Non potete continuare certo a far finta che questi problemi non esistano, perché questo non li porterà a scomparire. Sul lavoro vi scontrerete con qualcuno che avrà da ridire sul vostro operato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in questi giorni Luna e Venere dissonanti stanno facendo venire a galla alcuni problemi della vostra relazione di coppia, cercate di affrontarli con prudenza e senza prendere decisioni troppo avventate. Anche sul lavoro ragionate bene prima di accettare proposte o nuovi incarichi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una bella giornata per quanto riguarda i sentimenti, che siano l’amore o l’amicizia. Ultimamente avete trascurato la vostra vita sociale, quindi cercate di recuperare alcuni rapporti a cui tenete molto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata è davvero bella e interessante, soprattutto per i single, che avranno la possibilità di fare degli incontri molto piacevoli. Sul lavoro state prendendo sottogamba alcuni problemi che invece devono essere affrontati prima che la situazione vi sfugga completamente di mano.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi non prevede una giornata al top, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro potreste avere qualche problema per via del fatto che la vostra testa si trova altrove. Ritrovate la giusta concentrazione e tenacia.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede molto stanchi, quindi cercate di recuperare le vostre forze, che vi serviranno sia per il fine settimana che per i prossimi giorni, ricchi di impegni e di cose importanti da portare a termine. Siete molto produttivi ultimamente, non perdete il ritmo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: se avete dei problemi di coppia da risolvere è la giornata giusta per iniziare a provarci sul serio.

