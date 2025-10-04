Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 4 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata parte in salita, ma il recupero è assicurato. Qualcuno cerca di coinvolgerti in una polemica, tu sorridi e vai oltre. In amore cresce la voglia di stabilità, ma attenzione ai ritorni dal passato. Un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare. Oggi le parole contano: attento a come ti esprimi, perché potresti convincere o irritare chi ti ascolta. L’amore ha bisogno di leggerezza, non di analisi infinite.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 ottobre 2025), c’è tanta intensità, come sempre. Oggi potresti chiarire una questione rimasta in sospeso. Ottimo momento per affrontare conversazioni profonde. In amore, la passione non manca: ma evita di pretendere troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ti senti più leggero, più ottimista. È il momento di buttarti in un progetto nuovo. In amore c’è aria di gioco e di complicità, soprattutto se non ti prendi troppo sul serio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità pesano, ma tu non molli mai. Oggi però hai bisogno di staccare un po’: anche un piccolo momento per te farà la differenza. In amore serve più dialogo, meno silenzi. L’energia non ti manca, ma potresti sentirti un po’ in conflitto tra quello che vuoi e quello che “devi” fare. Non rimandare troppo: la decisione che prendi ora farà la differenza nei prossimi giorni. In amore: più passione, meno orgoglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 ottobre 2025), ti senti ribelle, desideroso di cambiamento. Oggi potresti avere intuizioni brillanti, utili anche nel lavoro. In amore c’è qualche dubbio, ma non tutto deve essere deciso subito.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di confusione nelle prime ore, poi arriva un recupero importante. La creatività è al massimo: se hai un progetto artistico, è il momento giusto per portarlo avanti. In amore torna il romanticismo che ti contraddistingue.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ti senti ribelle, desideroso di cambiamento. Oggi potresti avere intuizioni brillanti, utili anche nel lavoro.