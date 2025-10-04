Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 4 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 4 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, 4 ottobre 2025, l’energia non ti manca, ma potresti sentirti un po’ in conflitto tra quello che vuoi e quello che “devi” fare. Non rimandare troppo: la decisione che prendi ora farà la differenza nei prossimi giorni. In amore: più passione, meno orgoglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 ottobre 2025), la giornata parte lenta, ma si apre in bellezza nel pomeriggio. Favoriti i rapporti con colleghi e amici: c’è un progetto che torna alla ribalta. In amore… piccole tensioni, ma nulla che non si possa sciogliere con una carezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare. Oggi le parole contano: attento a come ti esprimi, perché potresti convincere o irritare chi ti ascolta. L’amore ha bisogno di leggerezza, non di analisi infinite.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un’aria nuova intorno a te: la Luna protegge i rapporti affettivi. Sul lavoro, invece, stai cercando conferme che tardano ad arrivare. Non forzare i tempi: presto la situazione si sbloccherà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 4 ottobre 2025), ti senti protagonista, ma attento a non strafare. In amore torna il desiderio di condividere di più, anche se qualche orgoglio di troppo può complicare i rapporti. Una telefonata inattesa porta notizie utili.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo ti invita alla prudenza: non è il momento di correre rischi economici o professionali. L’amore, però, chiede chiarezza: non lasciare sospese questioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: un po’ di nervosismo, ma anche tanta voglia di cambiare.