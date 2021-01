Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 30 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con questa situazione astrologica potrete finalmente scrollarvi di dosso il passato e andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, le polemiche non servono a niente: evitale e concentratevi su ciò che conta realmente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 30 gennaio 2021 -, affrontate con un po’ di serenità il vostro fine settimana, la Luna favorevole vi aiuterà in questo processo. Per quanto riguarda i progetti lavorativi, valutate bene tutte le opzioni e non buttatevi basandovi solo sull’intuito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete essere prudenti in questi giorni e non peccare di superbia. Capitolo lavoro: sentite di ricevere poca riconoscenza rispetto a quanto fatto. Tenete duro: non abbattetevi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’astrologo il vostro weekend partirà molto bene anche grazie alla Luna che vi è favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, valutate tutte le novità e le opzioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – sabato 30 gennaio 2021 – la Luna non vi sarà più contro e tornerà ad essere neutrale. Con la nuova prospettiva potrete godere di nuove opportunità di lavoro che ribalteranno la vostra carriera.

PESCI

Cari Pesci, la luna in opposizione potrebbe crearvi non pochi disagi: tentate di restare ottimisti. La piccola crisi lavorativa dell’anno passato troverà soluzione in breve tempo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la Luna non sarà più “contraria”, in arrivo grandi opportunità di lavoro.

