Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 30 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con la fine del mese di gennaio state entrando sempre di più in una fase di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, sta arrivando il momento di risolvere qualche piccola problematica sorta di recente. Ci riuscirete. Non temete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – sabato 30 gennaio 2021 -, una persona potrebbe divenire più vicina nella vostra vita sentimentale. Non fidatevi di chi vi sta accanto sul lavoro o dei vostri collaboratori. Antenne dritte e occhi aperti!

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – sabato 30 gennaio – per voi sarà una giornata che partirà bene ma si perderà sviluppandosi nel pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, restate nel vostro: evitate di prendere decisioni avventate. Usate la testa: tutto filerà liscio.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro fine settimana si prospetta molto interessante per i nuovi incontri. Attenzione però: dovrete agire con prudenza e non lasciarvi trascinare dall’entusiasmo, sia in amore sia sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – sabato 30 gennaio 2021 -, solo chi vive in una situazione di ambiguità amorosa sarà nervoso, ma febbraio sarà liberatorio. Giove non è dalla vostra parte: non fatevi abbindolare da facili promesse lavorative. Contano i fatti.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia una giornata molto promettente sia in ambito amoroso sia lavorativo. Con queste stelle avrete qualche vantaggio professionale, in alcuni casi anche importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata sia dal punto di vista sentimentale sia lavorativo.

