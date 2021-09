Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – sabato 25 settembre 2021 – dovrete puntare tutto sull’amore: avete Venere e Mercurio dalla vostra parte oltre alla Luna nuova che entra nel vostro segno… Approfittatene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 settembre 2021), di recente siete particolarmente riflessivi, soprattutto in amore. Cercate di capire cosa volete realmente. Lasciatevi andare di più. Relax.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente ritrovate la pace e la serenità. Un fine settimana positivo, dunque, dopo aver vissuto momenti difficili, anche contro la vostra volontà. Basta pensare al passato. Sguardo rivolto al futuro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende un fine settimana piuttosto sottotono. In amore potrebbero esserci momenti di forte stress e tensione dovuti ad alcuni rapporti non proprio sereni con il partner, oppure il ritorno di qualche ex…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (sabato 25 settembre 2021), approfittate di questo fine settimana per staccare un po’ dai soliti impegni della settimana. In amore è il caso che curiate maggiormente la vostra storia sia che sia nuova sia che sia “storica”.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, in queste ore siete particolarmente nostalgici e sottotono. Questo deriva soprattutto dal fatto che vi sentite soli e vorreste avere una persona da amare al vostro fianco. Bene il lavoro e i progetti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: finalmente ritrovate la pace e la serenità. Godetevi il momento.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 20-26 SETTEMBRE 2021