Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il weekend che state vivendo è caratterizzato da armonia e equilibrio. Le stelle suggeriscono di dedicarsi ad attività che favoriscano il benessere psicofisico. La complicità con il partner sarà forte. Capitolo lavoro: è il momento di collaborare con gli altri e di cercare soluzioni condivise.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 ottobre 2025), vivrete un fine settimana all’insegna della passione e dell’intensità. Le stelle incoraggiano a seguire i propri desideri. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il fine settimana in corso sarà all’insegna dell’avventura e della scoperta. Le stelle suggeriscono di dedicarsi a nuove esperienze e di ampliare i propri orizzonti. Capitolo lavoro: è il momento di affrontare nuove sfide con ottimismo e apertura mentale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un weekend all’insegna della riflessione e della pianificazione. Le stelle consigliano di dedicarsi a progetti a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e realistici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 ottobre 2025), il fine settimana sarà caratterizzato da innovazione e originalità. Le stelle incoraggiano a dedicarsi a progetti creativi e a pensare fuori dagli schemi. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di affrontare nuove sfide con determinazione.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana sarà all’insegna della sensibilità e dell’intuizione. Le stelle suggeriscono di ascoltare il proprio cuore e di seguire le proprie emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di concentrarsi su obiettivi che rispecchino i propri valori e passioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il fine settimana sarà caratterizzato da armonia e equilibrio.