Ultimo aggiornamento ore 04:00
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 25 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana in corso porta una ventata di energia positiva. Le relazioni saranno al centro dell’attenzione, con possibilità di rafforzare legami esistenti o iniziare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di concentrarsi su progetti in corso, evitando distrazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 ottobre 2025), state vivendo un fine settimana all’insegna della riflessione e della serenità. Le stelle consigliano di prendersi del tempo per sé stessi, per ricaricare le energie e valutare le priorità. Lavoro: è importante mantenere la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, il fine settimana sarà caratterizzato da una comunicazione fluida e stimolante. Le conversazioni con amici e colleghi porteranno nuove idee e prospettive. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero emergere opportunità di crescita, ma è fondamentale valutare ogni proposta con attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete un fine settimana all’insegna dell’introspezione e della cura delle relazioni più strette. Le stelle suggeriscono di dedicare tempo alla famiglia e agli amici più cari. Capitolo lavoro: è il momento di consolidare i risultati ottenuti e pianificare i passi successivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 ottobre 2025), il fine settimana è all’insegna dell’energia e della creatività. Le stelle incoraggiano a dedicarsi a passioni e hobby. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di mostrare le proprie capacità e ambizioni, ma senza risultare arroganti.

VERGINE

Cari Vergine, vivrete un fine settimana di fine ottobre all’insegna della praticità e dell’organizzazione. Le stelle consigliano di dedicarsi a progetti personali e di mettere ordine nelle proprie priorità. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e realistici.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il weekend è all’insegna dell’energia e della creatività.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
