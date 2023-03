Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sarebbe meglio non perdersi d’animo nonostante la luna contraria. Sul lavoro avete una grande voglia di ripartire e potreste iniziare a farlo a breve. Forse è il caso di guardarsi intorno e capire da che parte state andando. Insomma, meglio non rimanere fermi. Chi dorme non piglia pesci.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 marzo 2023), in amore cresce una bella complicità con il partner quindi organizzate qualcosa di bello da fare insieme. Sul lavoro puntate tutto sulle soluzioni e lasciate perdere l’eccessiva competizione con gli altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore il weekend si prospetta importante con la luna nel segno. Sul lavoro, invece, continuate a puntare su quel progetto importante. Se credete davvero in una cosa date il massimo per realizzarla. Nessuno può fermarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore c’è qualcosa che vi sta turbando anche se potreste reagire con forza alle provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare un decisivo momento di confronto con capi e colleghi. Portate avanti le vostre idee con entusiasmo. Alla fine vedrete che saranno vincenti e anche i vostri detrattori dovranno darvi ragione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 marzo 2023), in amore arrivano nuove emozioni, soprattutto per i cuori solitari. Sul lavoro, invece, c’è un po’ di nervosismo nell’aria ma meglio non preoccuparsene troppo. Saprete dimostrare di che pasta siete fatti.

PESCI

Cari Pesci, la vostra capacità di azione sarà premiata quindi fatevi avanti con la persona che vi piace. Sul lavoro, Giove nel segno porta belle novità. Godetevi questo momento. Non capita sempre e vedrete che presto si risolleva. I momenti di difficoltà capitano a tutti, dipende poi come ognuno è in grado di uscirne.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: saprete premiare chi vi circonda e riconoscere ottimi risultati.