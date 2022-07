Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel fine settimana che inizia oggi dovrete fare i conti con delle giornate strane, quindi meglio staccare la spina. Relax. Per quanto riguarda il lavoro, avete tantissime cose da fare, molti pensieri. Cercate di tenerli lontani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 luglio 2022), buone notizie per l’amore perché la Luna non è più contraria. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di muovervi un po’: non potete stare fermi ad aspettare chissà che cosa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è in opposizione, in amore avete dei dubbi: cercate di fare chiarezza al più presto. Per quanto riguarda il lavoro, bene i rapporti di collaborazione: non mollate, anche se in tanti pretendono forse troppo da voi in questo periodo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono delle discussioni nell’aria, forse è tutto dovuto a un’incompatibilità caratteriale. Per quanto riguarda il lavoro, non siete molto convinti, state provando tutte le strade senza avere troppe certezze. Riflettete a fondo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 luglio 2022), la Luna è dalla vostra parte, la sfera sentimentale è in recupero. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di agire: forza, soprattutto nelle prossime ore.

PESCI

Cari Pesci, in amore la giornata di oggi – 23 luglio 2022 – non sarà delle migliori, quindi cercate di non alimentare le polemiche: non è il momento di discutere con amici, parenti e partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare i disagi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna non è più contraria, ottime notizie per l’amore.