Oroscopo Paolo Fox della settimana 18-24 luglio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 luglio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbe tornare qualche piccola tensione soprattutto per le coppie che sono già in crisi. Provate a parlarvi e a chiarire. Per quanto riguarda il lavoro non rifiutate un accordo a lunga scadenza. Di questi tempi è raro. Tanti cambiamenti a partire dal prossimo mese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potrebbe esserci qualche piccola discussione in amore. Attenzione se siete innamorati di una persona che tende a fuggire. Forse non è quella giusta? Possibile qualche discussione in famiglia. Approfittate di questi giorni per rilassarvi, perché dall’autunno potrebbe arrivare la tanto attesa svolta per la vostra vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, i problemi non mancano soprattutto a livello lavorativo. Potrebbero esserci discussioni o addirittura litigi con colleghi e superiori. I più giovani potrebbero avere problemi per quanto riguarda lo studio. Con questo caldo non è facile, ma fate un ultimo sforzo.

CANCRO

Cari Cancro, con queste stelle favorevoli potete vivere accordi ed emozioni importanti. Mercurio potrebbe darvi qualche disturbo per quanto riguarda l’amore e addirittura coloro che si sono lasciati potrebbero tornare insieme. Ma ricordate che difficilmente le minestre riscaldate funzionano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 luglio 2022), qualche buona occasione da sfruttare a inizio settimana per vivere un grande amore. Chi ha un partner può pensare a qualcosa di speciale e solido come un matrimonio o la convivenza. Se ci sono persone con cui proprio non vi prendete, specie sul lavoro, evitate discussioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, giornate all’insegna di apatia, nervosismo e stanchezza. Da settembre avrete stelle importanti e tutte le cose ancora in ballo si risolveranno da sole, per cui iniziate a pensare già in maniera positiva. Attenzione ai fastidi stagionali. Non sottovalutate qualche malanno.

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà una settimana davvero speciale, anche se un po’ stancante. L’amore tornerà ad essere assoluto protagonista soprattutto per chi è single da tempo. Chi invece ha una relazione stabile può vivere qualche momento complesso. Qualche ansia arriva da un nuovo progetto o da problemi di lavoro che per ora non ha ingranato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarete carichi di energia e voglia di fare. Approfittatene per dedicarvi esclusivamente all’amore, siano storie importanti o meno. Cercate di dimenticarvi di chi vi ha fatto del male o vi ha creato dei problemi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, potrebbero arrivare nuove e buone occasioni. Cercate di dedicare più tempo allo svago e meno al lavoro. D’altronde l’estate serve a questo. In questa fase potreste incontrare una persona che vi potrebbe cambiare la vita, magari la famosa anima gemella. L’invito è quello a sperare nel futuro ed evitare di pensare a ricordi poco piacevoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di vivere qualche novità che tarda ad arrivare, siete stanchi della solita routine. Non preoccupatevi però che questo autunno le cose cambieranno e, a partire da settembre, alcuni progetti che adesso sembrano impossibili si realizzeranno. Ritrovate fiducia in amore. E anche nelle vostre capacità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, fate particolare attenzione alle finanze perché avete la necessità di recuperare soldi. Ultimamente avete speso oltre le vostre capacità. Questo non è il momento giusto per rinunciare ad una storia. Piuttosto se c’è stato qualche litigio, parlatevi e chiarite. C’è qualche problema familiare da risolvere.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, vi sentite un po’ giù ed avete bisogno di amore e protezione. Sole e Venere sono favorevoli in questi giorni e potreste ufficializzare un rapporto. Ma solo se ne siete davvero sicuri e convinti. Altrimenti meglio soli che male accompagnati.

