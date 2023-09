Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi ha deluso la vostra fiducia in passato (anche recente…) o vi ha ferito molto ancora non sarà perdonato. E chissà se lo sarà mai… Siete di un segno che tiene molto al rispetto, ma non sempre però gli altri hanno la stessa attenzione nei vostri confronti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 settembre 2023), molti di voi nel corso delle prossime ore avranno maggiori occasioni di successo nel lavoro. Non esitate a mettervi in gioco e ad accogliere una sfida, siete forti e avrete l’opportunità di dimostrarlo anche agli altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, previsto un grande recupero per molti di voi, le opportunità migliori però saranno soprattutto durante il mese di novembre e dicembre, quando Giove entrerà nel vostro segno zodiacale. Per stare bene avete bisogno di poter gestire in maniera autonoma e più libera la vostra vita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo weekend di inizio settembre avrete l’occasione di farvi valere e di dimostrare quanto valete a tutti. Non è facile in questo momento tirare fuori la propria forza, ma le stelle sono positive e vale la pena cercare di impegnarsi per sfruttare questa condizione di forza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 settembre 2023), in questo periodo dell’anno siete molto distratti e potrebbe capitare di dire o fare cose sbagliate. Cercate di godervi un po’ di più queste giornate di fine estate durante le quali avete maggiori opportunità per poter recuperare anche dal punto di vista sentimentale.

PESCI

Cari Pesci, state attraversando una fase molto particolare in cui sarà possibile apportare cambiamenti importanti nella propria vita. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: avrete l’occasione di farvi valere e di dimostrare quanto valete a tutti.