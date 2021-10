Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevedono giornate molto intense per i cuori solitari, forse è arrivato il momento di rimettersi in pista e cercare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, previsto un periodo favorevole per gli incontri, nuove offerte in arrivo. Valutatele con attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 ottobre 2021), nelle prossime ore potrebbe verificarsi qualche incomprensione nella coppia. Tutta colpa della Luna contraria. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in crisi, non fate mosse affrettate, cercate di ricordarvi perché siete lì e cosa volete veramente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sarà una giornata abbastanza positiva: Venere sta per entrare nel vostro segno ma voi siete ancora troppo nostalgici per sfruttarla. Capitolo lavoro: qualche intoppo accadrà ma non per colpa vostra, restate pazienti e fiduciosi. Vedrete che presto rialzerete la china.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata all’insegna di qualche problema esterno, che potrebbe riversarsi sulla stabilità della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, questioni legali potrebbero crearvi un forte stato di stress. Insomma, mantenete la calma perché ne avete bisogno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 ottobre 2021), previsto un miglioramento dopo vari momenti di tensione con il partner. Parlatevi e chiaritevi prima che sia troppo tardi. Lavoro? Le questioni professionali non stanno andando come vorreste, ma non prendetevela troppo.

PESCI

Cari Pesci, nelle coppie in cui ci sono stati problemi in questi giorni ci saranno chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, se volete portare avanti un progetto bisognerà aspettare la fine del mese. Si apriranno infatti maggiori porte e avrete ottime opportunità di successo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornate molto intense per i cuori solitari. Bene il lavoro!

