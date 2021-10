Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prevede una giornata caratterizzata dagli incontri che saranno favoriti anche solo per coloro che vogliono recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti i progetti ma senza troppe pretenziosità. Non è infatti il momento migliore per lanciarsi in nuove avventure o avanzare richieste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 ottobre 2021), si prospetta una giornata sottotono, per cui l’invito è alla prudenza: fate attenzione a ciò che dite al partner, potrebbe prendersela e finireste per litigare senza motivo. Per quanto riguarda il lavoro, non è un periodo molto favorevole, aspettate ancora qualche settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, state cercando di instaurare un rapporto tranquillo in amore, e potrebbe funzionare. Giove e Saturno favorevoli per il lavoro, potrebbero arrivare nuove proposte. Valutate pro e contro prima di accettare, soprattutto se avete già un impiego. Ma le stelle vi sorridono.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata davvero favorevole: l’amore non manca ma state discutendo un po’ troppo con il partner e i parenti… Capitolo lavoro: le vostre azioni richiedono chiarezza e sincerità, un po’ di tensione di troppo per i soldi. Forse perché ultimamente avete speso troppo?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 2 ottobre 2021), Venere sarà contraria fino al 7 ottobre, per tanto dovrete fare i conti con il passato e cominciare ad andare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, non fate l’errore di essere troppo istintivi. Calma e sangue freddo.

VERGINE

Cari Vergine, se state vivendo una storia da tempo, riflettete a fondo sulle scelte da fare: proseguire e fare un passo in avanti deciso, come il matrimonio o la convivenza, o lasciarsi e voltare pagina? Se avete un lavoro da dipendente e state pensando di cambiare, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: miglioramenti in amore. Bene il lavoro.

