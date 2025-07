Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 19 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il transito della Luna opposta al tuo segno porta qualche turbolenza nei rapporti interpersonali. Sei più suscettibile del solito e potresti reagire male a commenti che in altri momenti lasceresti correre. Il consiglio è quello di respirare a fondo prima di parlare, perché le parole oggi possono ferire più del previsto. In amore potresti sentirti sotto pressione o poco compreso: è il momento di chiarire, ma con tatto. Sul lavoro, troppe distrazioni ti impediscono di concentrarti come vorresti: metti ordine nelle priorità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 luglio 2025), sei in una fase di concentrazione intensa, e oggi il lavoro o i progetti personali hanno la priorità assoluta. Hai bisogno di concretezza e risultati tangibili, e non vuoi perdere tempo in chiacchiere o situazioni ambigue. In amore, però, potresti sembrare un po’ troppo freddo o distante: non è disinteresse, ma piuttosto un bisogno di protezione. Spiegati meglio, e tutto si chiarirà. Ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo, soprattutto se hai una visione chiara del futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sei pieno di entusiasmo e voglia di fare, ma anche un po’ dispersivo. Hai mille idee, tutte valide, ma ti manca forse un po’ di direzione. Cerca di concentrarti su un obiettivo alla volta, senza saltare da un’idea all’altra. In amore sei brillante, ma potresti sottovalutare i sentimenti di chi hai accanto. Fai attenzione a non essere troppo superficiale o distratto. Il lavoro offre spunti interessanti, ma richiede un po’ più di disciplina: non tutto si conquista solo con l’ottimismo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è una giornata operosa, nella quale ti senti motivato a rimettere ordine in molti ambiti della tua vita. Non ami i giri di parole, e oggi sei ancora più diretto del solito. Questo può farti apparire severo, ma in realtà stai solo cercando efficienza. In amore c’è poco spazio per il romanticismo, ma molta possibilità di costruire qualcosa di serio. Attenzione a non escludere chi ti vuole bene solo perché hai “altro da fare”. Le stelle premiano la tua determinazione, ma anche la tua capacità di essere umano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 19 luglio 2025), giornata dinamica, vivace, piena di spunti interessanti. Hai una marcia in più e vuoi usarla tutta. La tua mente vola, sei curioso, hai voglia di uscire dai soliti schemi e questo può portare nuove opportunità, anche sul lavoro. In amore, però, serve un po’ più di costanza: a volte sembri presente solo a metà. Se sei in coppia, prova a creare momenti di vera connessione. Se sei single, una persona fuori dai tuoi soliti “canoni” potrebbe sorprenderti.

PESCI

Cari Pesci, ti senti più vulnerabile del solito e hai bisogno di certezze, soprattutto emotive. La giornata è adatta all’introspezione, alla cura di sé, al contatto con la parte più profonda di te stesso. Il lavoro scorre in secondo piano, ma non per questo va trascurato. In amore hai voglia di dolcezza, di sguardi complici, di emozioni autentiche: se non le trovi all’esterno, cerca di coltivarle dentro di te. Una musica, un libro o una passeggiata vicino all’acqua possono aiutarti a ritrovare il centro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata dinamica, vivace, piena di spunti interessanti.