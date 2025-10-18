Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 18 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata positiva: sorridi di più, anche se qualcosa non è andato come speravi. Una notizia ti farà capire che stai andando nella direzione giusta. L’amore torna protagonista, anche per i più diffidenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 ottobre 2025), sei in grande forma: chi ti ha ferito potrebbe pentirsi. Non voltarti indietro, guarda avanti. L’amore ti premia, ma solo se lasci andare il controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata brillante! Ti senti libero, ispirato, desideroso di muoverti. Viaggi, progetti, nuove idee: tutto prende forma. In amore, c’è un’intesa speciale che cresce.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, serve equilibrio. Oggi potresti sentirti diviso tra dovere e desiderio. Non chiuderti troppo: condividere ti farà bene. Una persona cara ti sorprenderà con un gesto sincero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 ottobre 2025), giornata di riflessioni profonde. Non tutto è chiaro, ma dentro di te sta maturando una decisione importante. L’amore è altalenante, ma autentico. Fidati del tempo.

PESCI

Cari Pesci, la fantasia sarà alle stelle. Ti senti creativo, ispirato, pronto a sognare. In amore, piccoli segnali positivi; se c’è stata distanza, ora si colma. Il cuore torna a sorridere. Sarà una giornata movimentata, con tante novità. Attenzione però alla distrazione: rischi di dimenticare qualcosa d’importante. In amore torna la curiosità, e un messaggio inaspettato potrebbe sorprenderti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: serve equilibrio.