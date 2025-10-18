Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 18 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 18 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna ti sostiene e ti dona coraggio. È il momento giusto per affrontare una sfida professionale o parlare con qualcuno che ti interessa. L’amore riprende forza: chi è single deve farsi vedere! Giornata positiva: sorridi di più, anche se qualcosa non è andato come speravi. Una notizia ti farà capire che stai andando nella direzione giusta. L’amore torna protagonista, anche per i più diffidenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 ottobre 2025), giornata lenta, ma costruttiva. Ti stai preparando a un cambiamento che presto diventerà realtà. In amore c’è una persona che ti osserva in silenzio: non sottovalutare i segnali. Giornata brillante! Ti senti libero, ispirato, desideroso di muoverti. Viaggi, progetti, nuove idee: tutto prende forma. In amore, c’è un’intesa speciale che cresce.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata movimentata, con tante novità. Attenzione però alla distrazione: rischi di dimenticare qualcosa d’importante. In amore torna la curiosità, e un messaggio inaspettato potrebbe sorprenderti.

CANCRO

Cari Cancro, sentirai un grande bisogno di protezione. C’è chi ti vuole bene davvero: affidati a chi sa ascoltarti. Sul lavoro, piccoli ostacoli, ma superabili. In amore, torna la dolcezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 ottobre 2025), splendido cielo! Le energie sono alte e la fortuna torna a girare dalla tua parte. Potresti ricevere una proposta, un riconoscimento o semplicemente sentirti finalmente apprezzato. L’amore si accende come una fiamma viva.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna ti invita alla calma. Non tutto si risolve subito, ma qualcosa si muove. Sul lavoro, una piccola tensione, ma niente di serio. In amore, le emozioni si fanno più vere.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la Luna ti invita alla calma. Non tutto si risolve subito, ma qualcosa si muove. Sul lavoro, una piccola tensione, ma niente di serio.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 18 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 18 ottobre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 18 ottobre 2025
