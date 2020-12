Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (sabato 12 dicembre 2020) sarà una buona giornata. Sfruttatela a pieno per organizzare qualcosa di divertente da fare oggi o nel weekend dato che avrete Luna, Sole, Mercurio e Marte attivi… Per quanto riguarda l’amore, nelle prossime ore si risveglierà la passione e una bella motivazione. Avanti così.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venite da una settimana davvero faticosa, sia a livello fisico sia a livello emotivo. Recuperare un briciolo di serenità è stata un’impresa ardua! Alcuni rapporti hanno vissuto dei momenti turbolenti nelle scorse ore. Oggi, sabato 12 dicembre 2020, cercate di avere pazienza. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi dovrete iniziare a capire cosa conta davvero per voi. È tempo di buttarsi alle spalle le vecchie situazioni e aprirsi alle novità che si prospettano: il prossimo anno potrà rivoluzionare la vostra vita sia in amore sia sul lavoro. Novità interessanti in arrivo. In alcuni casi forse è arrivato il momento di voltare pagina…

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 12 dicembre 2020 – vivrete momenti molto particolari. Finalmente state per liberarvi dell’opposizione di Saturno: ottimismo. Molti di voi avranno una situazione di grande vantaggio che darà il via a un periodo fortunato che durerà ben due anni. Insomma, il futuro è vostro, avanti così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 dicembre 2020), sono in arrivo delle verifiche importanti. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potrebbero essere riconosciuti i vostri meriti. In amore per le coppie di lunga data sarà importante mettersi in gioco con coraggio. Non temete, ce la farete.

VERGINE

Cari Vergine, siete reduci da un calo dal punto di vista fisico: la stanchezza ve la porterete dietro fino al prossimo fine settimana quando – finalmente – ritroverete le giuste energie per andare avanti alla grande.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: quella di oggi – 12 dicembre – sarà una buona giornata, ancora meglio quella di domani. Avanti così!

