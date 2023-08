Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 12 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di qualcuno che vi dia uno scossone. Cercate di dare una svolta alla vostra routine e sul lavoro avrete belle soddisfazioni. Vedrete che tutto si aggiusta in ogni campo. Ma non dovete spingere troppo sull’acceleratore. Riposate il giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 agosto 2023), qualcuno che sembrava solo un amico potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro potrebbero esserci problemi ma nulla di troppo grave. Con il vostro savoir faire otterrete grandi cose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete una grande voglia di divertirvi ma allo stesso tempo avere affianco qualcuno di speciale. A voi la scelta. Sul lavoro riuscirete a fare molto. Siete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Vedrete che tutto si aggiusta se avete vissuto momenti di down e sconforto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è aria di cambiamento nella vostra vita da tutti i punti di vista. Non temporeggiate troppo perché prima o poi dovrete fare una scelta. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Tutto si aggiusta, dovete solo osare di più. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 agosto 2023), in amore c’è calma piatta ma bisogna avere pazienza. Sul lavoro dopo le vacanze tornerete a essere super produttivi. Vedrete che supererete tutti i momenti di difficoltà. Sarete in grado di ottenere grandi cose.

PESCI

Cari Pesci, dedicate un po’ più di tempo all’amore che state tralasciando per il lavoro. Dal punto di vista professionale, a settembre arriverà una grande svolta. Potreste ottenere una promozione o un nuovo incarico. Magari un aumento di stipendio così tanto desiderato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vi state impegnando molto, ma non pensate solo al lavoro. Esiste anche l’amore e la famiglia. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.