Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 12 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore non sta andando benissimo, è un periodo un po’ caotico ma presto riuscirete a capire cosa fare. Sul lavoro l’impegno è tanto ma dovreste imparare a staccare un po’ e rilassarvi. D’altronde siamo quasi a ferragosto, in piena estate, se non ricaricate ora un po’ le pile quando lo fate?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 agosto 2023), con il partner c’è qualcosa di in sospeso quindi cercate di chiarire cosa non funziona nella relazione. Sul lavoro potreste discutere con i colleghi ma cercate di tenere a freno a lingua.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la luna nel segno i sentimenti saranno fortissimi. Godetevi questo periodo. Sul lavoro tutto procede al meglio anche se con un po’ di impegno in più potreste ottenere più soddisfazioni. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di emozioni forti e, perché no, potreste trovarle in un flirt estivo. Sul lavoro arriverà presto una svolta. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 agosto 2023), la mattinata sarà un po’ nervosa ma già dalle ore pomeridiane le cose iniziano ad andare meglio. Sul lavoro sono tutti fieri e orgogliosi di voi, continuate così. Non tutti i mali vengono per nuocere.

VERGINE

Cari Vergine, dovreste fare attenzione ai cambi d’umore e sul lavoro non preoccupatevi perché presto avrete grandi soddisfazioni. Vedrete che qualcosa andrà presto per il verso giusto, dovete solo rimboccarvi le maniche. Spingete sull’acceleratore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: preparatevi a vivere emozioni forti, godetevi questo periodo. Sul lavoro tutto procede al meglio.