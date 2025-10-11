Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 11 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata invita all’armonia e alla ricerca di equilibrio. In amore, la complicità con il partner è forte e i single possono fare incontri piacevoli grazie a contatti sociali o amicizie. Sul lavoro, arrivano opportunità interessanti, ma valuta con attenzione con chi collaborare: alcune persone potrebbero non essere affidabili. La salute è buona, ma non dimenticare il riposo e il recupero energetico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 ottobre 2025), le emozioni saranno intense e travolgenti. In amore, la passione e il desiderio di chiarire eventuali malintesi caratterizzeranno i rapporti: i single possono vivere incontri forti e significativi. Sul lavoro, progetti complessi richiedono concentrazione: evita discussioni inutili e punta sulla strategia. La salute è discreta, ma nervosismo e tensioni richiedono momenti di respiro e attività leggere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità e l’apertura verso nuove esperienze guideranno la tua giornata. In amore, momenti leggeri e stimolanti sono possibili, soprattutto per chi è single, mentre le coppie godranno di dialogo e complicità. Sul lavoro, le idee originali e la creatività porteranno risultati positivi, ma servono organizzazione e metodo. La tua energia è buona, ma non trascurare corpo e mente: idratazione e attività fisica saranno importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata favorisce stabilità e concretezza. In amore, le coppie vivranno momenti sereni e le eventuali tensioni si risolveranno facilmente. Sul lavoro, consolidare i risultati ottenuti è fondamentale, così come pianificare strategie per il futuro: attenzione a spese o investimenti non ponderati. La salute è discreta, ma piccoli accorgimenti su postura e schiena saranno utili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 ottobre 2025), la libertà e l’indipendenza saranno al centro delle tue scelte. In amore, goditi eventuali incontri senza forzare le situazioni: il cuore ha bisogno di respiro. Sul lavoro, le idee innovative e la creatività saranno preziose, ma occorre organizzazione per concretizzarle. La salute può essere influenzata da nervosismo e tensioni: attività all’aperto, passeggiate e hobby creativi saranno ottimi alleati.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni saranno dolci e intense. In amore, comprensione e romanticismo caratterizzano le relazioni consolidate, mentre i single potranno seguire il loro intuito per conoscere persone interessanti. Sul lavoro, le intuizioni saranno preziose, ma verifica sempre i dettagli prima di agire. La salute è discreta, ma l’emotività può renderti più sensibile: momenti di relax e meditazione aiuteranno a ritrovare equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le emozioni saranno dolci e intense.