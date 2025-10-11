Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 11 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata promette slancio e determinazione: sentirai il desiderio di fare chiarezza in amore e portare avanti le tue idee. Chi è in coppia potrà vivere momenti di dialogo profondo, mentre i single avranno occasioni interessanti, soprattutto se si muoveranno con spontaneità. Sul lavoro, la voglia di emergere è forte, ma è importante dosare le energie e non farsi prendere dall’impulsività.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 ottobre 2025), prevale la tranquillità e la concretezza. In amore, le relazioni si rafforzano grazie alla dolcezza e alla pazienza: i piccoli gesti avranno grande valore. I single potrebbero essere attratti da persone solide e affidabili. Sul lavoro, è il momento giusto per consolidare progetti e fare scelte ponderate, evitando discussioni inutili. La salute è stabile, ma non trascurare il riposo e il benessere psicofisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità e la voglia di novità guideranno le tue azioni. In amore, incontri stimolanti e dialoghi interessanti possono trasformarsi in rapporti significativi. Sul lavoro, le idee innovative e la capacità di comunicare ti aiuteranno a ottenere risultati positivi, soprattutto in collaborazione con gli altri. La tua energia mentale è alta, ma cerca momenti di relax per contenere ansia e tensioni.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata porta emozioni profonde e momenti di intimità. In amore, le coppie troveranno serenità e complicità, mentre i single sentiranno il bisogno di stabilità e sicurezza emotiva. Sul lavoro, è un buon momento per affrontare questioni importanti e pianificare strategie future: la concentrazione sarà il tuo alleato. La salute è discreta, ma attenzione a piccoli disturbi legati allo stress o alla digestione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 ottobre 2025), il tuo entusiasmo e la tua energia saranno contagiosi. In amore, la passione e l’intensità caratterizzeranno i rapporti: è un buon momento per dichiarazioni e gesti spontanei. Sul lavoro, la determinazione ti aiuterà a superare ostacoli e a portare avanti progetti ambiziosi: evita però di disperdere energie in troppe attività contemporaneamente. La tua vitalità è alta, approfittane per muoverti e prenderti cura del corpo.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione e l’attenzione ai dettagli saranno essenziali. In amore, potrebbero emergere piccole incomprensioni, ma il dialogo sincero risolverà facilmente le tensioni. Sul lavoro, la pianificazione e l’organizzazione ti porteranno vantaggi concreti: evita decisioni impulsive. La salute richiede un po’ di cura: stanchezza e stress possono accumularsi, quindi ritagliati momenti di relax e svago.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la tua consueta precisione e l’attenzione ai dettagli saranno essenziali.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca