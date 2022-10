Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime giornate avrete stress e noia in quantità. In amore inizieranno ad arrivare dei dubbi ma non prendete decisioni affrettate. Cercate di approfittare del fine settimana per riposarvi e ricaricare le batterie. Siete davvero in riserva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 ottobre 2022), vi attende un fine settimana molto piatto per voi ma tra qualche giorno le cose cambieranno e arriveranno risultati in ambito lavorativo. Prestate attenzione all’alimentazione e alla forma fisica. Non dovete esagerare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, basta pensare sempre e solo agli altri, dedicate un po’ di tempo a voi stessi: curate l’alimentazione e la forma fisica, dormite di più e coccolatevi. L’obiettivo deve essere quello di aumentare la vostra autostima e godere di un po’ di tempo libero. Perché non pensare a una gita fuori porta o, magari, un vero e proprio viaggio?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi – 1 ottobre 2022 – attenzione all’amore dal momento che potrebbero nascere delle piccole discussioni con il partner che vi potranno portare problemi. Usate la cautela nelle parole ed evitate gli scontri. Rischiate sennò poi di pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 ottobre 2022), avete voglia di coccole e di tenerezza: fatevi un regalo o compratelo a qualcuno. Insomma, regalatevi un po’ di serenità e di tempo per il relax dal momento che avete proprio bisogno di rilassarvi e riposare la testa più che il fisico.

PESCI

Cari Pesci, vivrete un weekend di recupero dopo una settimana che è stata pesante. Fatelo anche se avete ancora qualche preoccupazione per la testa… Avete bisogno di rilassarvi un po’ di più e ricaricare le batterie. Ne avete bisogno per ripartire alla grande.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vi attende un fine settimana di recupero dopo una settimana pesante.