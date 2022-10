Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 1 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – sabato 1 ottobre 2022 – fate attenzione ai rapporti con gli altri, sia in famiglia sia sul lavoro. Siete davvero sul piede di guerra, pronti a litigare con tutti e a raccogliere tutte le provocazioni… Calma. Cercate di restare calmi. Non vale la pena perdere la testa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 ottobre 2022), finalmente avrete due giorni di recupero dopo una settimana che non è stata proprio positiva per voi. State vivendo un periodo particolare in cui state vivendo cambiamenti anche interiori. Pensate di più a voi stessi… Almeno oggi.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche voi – secondo le stelle – avrete un fine settimana positivo dal momento che non avete più la Luna in opposizione. Ottime notizie in amore: fate progetti con il partner e cercate di trascorrere più tempo insieme. Tempo di qualità. Approfittatene perché non capita spesso.

CANCRO

Cari Cancro, durante questo fine settimana vi sentirete molto stanchi e non riuscirete a terminare quello che avete in mente da tempo. Migliorano invece i rapporti con gli altri per cui rilassatevi un po’. Riposate e ricaricate le batterie. Ne avete bisogno e ve lo meritate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 ottobre 2022), vi attende una giornata positiva dal punto di vista lavorativo, soprattutto se lavorate in proprio. In amore cercate di essere il più possibile sinceri con la persona che amate ma siate anche comprensivi. Lucidità.

VERGINE

Cari Vergine, state prendendo parte a un fine settimana positivo per quanto riguarda l’amore grazie al fatto che le stelle saranno a vostro favore nelle prossime ore. Se siete single, frequentate posti nuovi e incontrate nuove persone; se siete in coppia, iniziate a fare progetti con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: fine settimana positivo soprattutto per quanto riguarda l’amore. Le stelle sono con voi!