Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 1 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’amore torna protagonista della vostra vita e aspettatevi nuovi incontri molto interessanti e perché no, anche un bel colpo di fulmine. Sul lavoro è arrivato il momento di mettere una pietra sopra il passato. Cambiamenti in vista.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 aprile 2023), stagione importante per i sentimenti: c’è chi sta addirittura pensando a una convivenza o a un matrimonio. Sul lavoro, favoriti gli incontri e i contatti con persone importanti: datevi da fare!

GEMELLI

Cari Gemelli, non abbiate paura di affrontare discorsi che vi spaventano: è la giornata ideale per farlo! Se siete single non rinunciate ad appuntamenti privati o sul lavoro, e mi raccomando, non posticipate i colloqui. Ogni lasciata è persa.

CANCRO

Cari Cancro, godetevi la vostra voglia di spensieratezza. Se invece siete alla ricerca di un legame duraturo le stelle vi proteggeranno. Qualche piccolo inconveniente sul lavoro non dovrà spaventarvi. Fate più attenzione se si tratta di inconvenienti legali o amministrativi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 aprile 2023), non buttatevi a capofitto in una nuova storia d’amore se prima non l’avete valutata attentamente. Sul lavoro mantenete la calma e non fatevi influenzare dai problemi che avete in casa.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di mettersi in gioco in amore e non date sempre la colpa agli altri se le cose non vanno. Agite! Potrebbe esserci qualche piccolo problema di soldi sul lavoro, fate attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: finalmente l’amore torna protagonista e vi rende felici. Potete incontrare l’anima gemella, come attendevate da tempo.