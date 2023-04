Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, via libera alle emozioni in questa giornata. Favorito il weekend ma fate attenzione alla vostra solita voglia di indipendenza. Sul lavoro sarete costretti ad affrontare discussioni ma troverete il modo di far sentire la vostra voce. Fatevi valere, pur con diplomazia ed educazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 aprile 2023), il peggio è passato. L’amore torna ad essere più forte! Non caricatevi di troppo lavoro e approfittate del tempo libero per fare qualcosa che vi piace. Dovete curare i vostri hobby e prendere del tempo per voi stessi e gli affetti più cari. Non di solo pane vive l’uomo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione alle arrabbiature d’amore che potrebbero causare nervosismo nella vita di coppia. Dal punto di vista lavorativo siete un po’ svogliati, avete bisogno di nuovi stimoli, ma per adesso ci vuole ancora un po’ di pazienza. Ricaricatevi con le vostre passioni creative!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, valutate bene le nuove storie d’amore e se ne vale la pena portatele avanti. Grandi emozioni vi aspettano questa domenica! Sul lavoro, chi ha appena iniziato un nuovo progetto ha il favore delle stelle. Potete portarlo avanti con entusiasmo e togliervi belle soddisfazioni. Insomma, rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 aprile 2023), finalmente inizia una fase più positiva in amore. Non scoraggiatevi! Per quanto riguarda il lavoro, non mancheranno novità e sorprese per i più audaci. Migliora anche il settore economico.

PESCI

Cari Pesci, Venere incontra Giove in un connubio perfetto che regala gioia alle coppie che si vogliono bene. Novità per i più giovani dal punto di vista lavorativo. Sono favoriti i colloqui. Potete portare avanti un bel progetto e costruire qualcosa di speciale. Carpe diem.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: dopo un periodo no, il peggio è passato e ora in amore siete dei mostri.