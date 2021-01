Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 27 gennaio – non sarà una bella giornata in amore. Potrebbero esserci forti attriti, anche per alcune coppie stabili e di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, siete preoccupati per via di alcune vecchie questioni che ancora non si sono risolte. Cercate di prendere tempo e provate a trovare un accordo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – mercoledì 27 gennaio 2021 -, per voi si prospetta una giornata positiva in amore. Approfittate di quest’ultima parte del mese per risolvere questioni di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, mettete da parte un po’ di soldi che avete guadagnato invece di spenderli tutti.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un periodo di forte agitazione in amore. Vivete tanta ansia e stress, ma che potrebbero trasformarsi in qualcosa di positivo se saprete incanalarle nel migliore dei modi. Capitolo lavoro: nelle prossime ore potrete fare tanti progetti e sperimentare qualcosa di nuovo, soprattutto se avete un’attività commerciale in proprio.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è nel segno. Il momento è opportuno per fare chiarezza in amore, cercate di ricomporre lo strappo. Dovete in primis capire se siete ancora innamorati, altrimenti meglio non proseguire oltre. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni obiettivi non sono più così alla portata, ma non mollate. Non pensateci neanche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, per voi si prospetta una giornata incerta e un po’ sottotono. Le stelle portano tanti dubbi nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, anche se al momento sembrano arenati o rallentati da qualcosa.

VERGINE

Cari Vergine, Venere in ottimo aspetto è sempre un’ottima notizia… Nelle prossime ore potrete trovare risposte a tanti dubbi in amore. Molte coppie potranno ritrovare la passione perduta, mentre i single potranno finalmente trovare l’anima gemella. Lavoro? Nuove proposte in arrivo: valutatele con calma e testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Venere vi protegge in amore, ottime notizie anche dal punto di vista lavorativo.

