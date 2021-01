Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è piuttosto agitata e l’umore ne risentirà. Potrebbero esserci delusioni e scontri in amore, per cui mantenete la calma. Per quanto riguarda il lavoro, oggi potrete finalizzare incontri importanti per la vostra carriera. Importanti anche le prossime settimane.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 27 gennaio 2021 -, se avete avuto litigi e discussioni con il partner, affrontate il problema. Cercate di chiarirvi. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche e discussioni con chi vi circonda, soprattutto colleghi e superiori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ottimo quadro astrale, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La Luna sarà favorevole: approfittatene per realizzare e costruire qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, potrete guardare al futuro con maggiore ottimismo. Possibili nuovi incontri o opportunità di carriera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – mercoledì 27 gennaio 2021 – dovrete evitare eccessive discussioni con il partner. Capitolo lavoro: evitate passi falsi se non volete litigare con il mondo intero. Le stelle saranno decisamente migliori a febbraio per chi deve finalizzare un accordo importante o un affare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi – mercoledì 27 gennaio 2021 -, se avete vissuto momenti di forte discussione con il partner e ancora non avete trovato un accordo, è il caso di fermarsi un attimo e riflettere. I dubbi non mancano anche in amore.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi (mercoledì 27 gennaio) sarà una giornata molto positiva per l’amore. La Luna è davvero favorevole, un nuovo incontro in amore potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Marte positivo darà ottime risposte anche sul lavoro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: per voi sono previste ottime stelle, soprattutto in amore.

