OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi per voi sarà una giornata complicata, infatti la Luna è opposta e avete bisogno di recuperare un po’ di serenità. Sul lavoro conviene rimandare le discussioni a venerdì. Rischiate infatti di perdere la pazienza inutilmente. Se non vi trovate bene nel vostro posto di lavoro, meglio cambiare aria.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potete approfittare di un quadro astrale favorevole, se volete ottenere qualcosa di speciale nei rapporti con il partner o se volete conquistare una persona che vi piace. Sul lavoro qualcuno potrà fare una scelta che porterà sicuramente vantaggi. Giocatevi bene le vostre carte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero positiva per il vostro segno, d’altronde avete la Luna dalla vostra parte. In amore se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti con entusiasmo. Sul lavoro nel mese di dicembre arriveranno buone notizie. Fatevi avanti. Se volete cambiare attività, questo può essere il momento propizio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox giornata davvero impegnativa e con tante responsabilità sulle spalle. Avrete bisogno di capire cosa fare, avete troppi pensieri per la testa. Cercate di non farvi prendere dall’ansia e dallo stress. Sul lavoro valutate con attenzione le nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, se avete avuto dei litigi o delle discussioni con chi vi circonda, è il momento di chiarirvi, non rimandate ulteriormente. Specie con il partner, se avete avuto una crisi, meglio affrontarla oggi. Sul lavoro avete tante idee brillanti, ma non abbiate fretta, gestite con calma il cambiamento. Attenzione a non litigare con colleghi e superiori. Avete qualcosa da farvi perdonare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata complessa. Discussioni in particolare con i nati nati sotto il segno del Sagittario e dei Gemelli. Siete ancora convinti di volere una relazione con una certa persona? Sul lavoro volete definire al meglio il da farsi. Se non vi trovate bene, meglio cambiare aria.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la Luna è dalla vostra parte, è il momento di avvicinare la persona che vi piace.

