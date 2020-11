Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata davvero positiva e piacevole. La Luna è dalla vostra parte e si prospetta un bel cielo con tante novità favorevoli per l’amore. Sul lavoro questo è un anno che comporta decisioni importanti che vi permetterà di superare qualche ostacolo. Non abbiate timore.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata all’insegna della serenità e del relax. Sul lavoro avete ancora qualche perplessità dal punto di vista finanziario, anche se le opportunità non mancano. Se avete speso eccessivamente, è il caso di risparmiare un po’ se non volete trovarvi in difficoltà.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete avuto una crisi o delle discussioni con il partner, è il momento di ritrovare fiducia in voi stessi e nell’amore. Sul lavoro dovete essere un po’ più cauti in questo periodo, potrebbero esserci delle perdite finanziarie consistenti. Magari qualche investimento non ha dato i frutti sperati.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna è dissonante, e questo potrebbe provocarvi più di qualche fastidio. Evitate discussioni e conflitti con il partner. Sul lavoro se avete deciso di spostare la vostra attenzione su altro è il momento di agire: magari è arrivato il momento di trovare una nuova occupazione.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle oggi la Luna torna nel segno, e questa è sempre una bella notizia. In amore ci saranno ottime notizie, non fatevi cogliere impreparati. Sul lavoro potreste riscoprire presto la vostra vena creativa. Avete ambizione e voglia di fare bene.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Sole ha un transito dissonante che vi accompagnerà in questa giornata. Armatevi di pazienza. Se siete single forse non è il momento migliore per trovare l’anima gemella, non avete voglia di rimettervi in gioco. Potrebbe però nascere una bella intesa con i nati Scorpione.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: le crisi del passato ormai sono roba vecchia, concentratevi sull’amore, non vi deluderà.

