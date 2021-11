Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una prima parte di giornata piuttosto sottotono, ma poi recupererete alla grande, per cui abbiate pazienza. Sul lavoro tenete a bada le spese che ultimamente sono state eccessive. Evitate inoltre discussioni con colleghi e superiori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 24 novembre 2021), la mattinata andrà decisamente bene in amore. E le cose miglioreranno con l’arrivo della serata. Sul lavoro attenzione ai soldi, ultimamente avete speso più del previsto. Cambiamenti in vista per chi lavora a contatto con il pubblico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, situazione astrologica molto buona dal punto di vista sentimentale. Un incontro favorevole tra Sole e Luna permetterà di fugare dubbi e perplessità nei rapporti con il partner. Sul lavoro i prossimi giorni saranno decisivi per discutere di un progetto importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ottimo l’amore. La Luna non è più in opposizione, per cui inizia per voi una fase di fiducioso recupero. Nel pomeriggio energia al top e voglia di ingranare. Sul lavoro avete un’ottima attitudine al comando, ma attenti a non esagerare. Inoltre più potere significa più responsabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (24 novembre 2021), giornata ottima in amore, già dal pomeriggio potrete togliervi parecchie soddisfazioni. Sul lavoro meglio agire da soli, perché rischiate altrimenti di litigare con i collaboratori.

PESCI

Cari Pesci, le giornate di oggi (mercoledì 24 novembre) la mattinata sarà sicuramente migliore del pomeriggio, almeno in amore. Se avete da chiarire qualcosa con il partner, dunque, fatelo subito. I single possono fare piacevoli e focosi incontri. Sul lavoro fatevi valere e dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: chiarimenti in amore e promozioni sul lavoro.